العراق: دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة لا الإشراف

أكد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، أن دور الأمم المتحدة في الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم سيكون المراقبة وليس الإشراف.وقال «الهنداوي» - بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع» - إن «دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة من خلال التقييم وليس الإشراف"، مبينًا أنها لا تتدخل في العملية الانتخابية ولا بإدارتها.وأضاف أن «العراقيين هم من يقومون بإدارة الانتخابات في كل مراحلها»، لافتا إلى أن «المرجعية تحدثت عن إشراف الأمم المتحدة ومراقبة الانتخابات، لكن من الناحية العملية فإن وزارة الخارجية طلبت المراقبة فقط».يأتي هذا وسط تحذير من مصادر داخل العراق من تدخل الأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات، واتهامات للمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت بأنها منحازة وغير محايدة.