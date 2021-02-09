قطاع المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية وقضيتي مخدرات

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع وقطع غيار، كما تم ضبط 31 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي.وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1380 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضيتين.وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 168 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 11 قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.