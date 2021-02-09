«جبالي»: الدستور الحالي يجيز تخصيص أموال الرسوم والضرائب لغرض معين

‏كشف المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الدستور الحالي في مادته رقم 38 أجازت التخصيص لأي أموال من الرسوم أو الضرائب لهدف معين وغرض معين خارج الخزانة العامة.وقال جبالي إنه أراد التوضيح من الناحية الدستورية حيث أن دستور 2014 جاء بهذا الأمر، في حين أن الدستور السابق كان ينص على عدم تخصيص أي أموال من الرسوم والضرائب إلى غرض معين، بل كانت تؤول إلى الخزانة العامة، ولذلك أردت أن أقوم بالتوضيح.جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون المرور بالجلسة العامة والمنعقدة الآن برئاسة حنفي جبالي.‏