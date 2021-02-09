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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تفشل في استخراج الغاز من البحر الأسود

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:11 م
الغاز
الغاز
أمينة ذكى
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كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها، أن الحكومة التركية تواجه صعوبات كبيرة في بدء عملية استخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وهو المشروع الذي زعم أردوغان أنه سيوقف استيراد الطاقة.

ووفق تقرير بلومبرج للأنباء، والذي نقله موقع "أحوال " التركي، فإن شركة النفط التركية المملوكة للدولة (تباو) تبحث عن شريك لها في مهمة التنقيب عن الغاز الطبيعي، وقالت مصادر مطلعة لبلومبرج: إن شركة النفط التركية تدرس الاستعانة بشركاء آخرين أو الحصول على قروض خلال العام الجاري من أجل تنفيذ أكبر مشروع استخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في البحر الأسود، وقال إن الحقل يحتوي على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ووفقا لبلومبرج: فقد أجرت شركة "تباو" اتصالات أولية مع العديد من شركات النفط الدولية ومنها شركات كبرى لإقامة مشروع مشترك لإنتاج الغاز من الحقل البحري في البحر الأسود، وتابعت المصادرللوكالة الأمريكية: إن المفاوضات قد لا تسفر عن نتيجة وبالتالي تمضي الشركة التركية قدما في تنفيذ المشروع بمفردها.

يأتي هذا فيما تقدر تكلفة مشروع إنتاج الغاز ونقله إلى الساحل بنحو 3.2 مليار دولار، في حين خصصت الحكومة التركية في ميزانية العام الجاري 13.4 مليار ليرة (1.9 مليار دولار) لصالح شركة النفط الحكومية تباو.

كما يواجه المشروع صعوبات أخر بخلاف الصعوبات المالية، من بينها التهديدات الأوروبية والأمريكية بفرض عقوبات على تركيا بسبب قيامها بأعمال المسح الزلزالي في مياه شرق البحر المتوسط.

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