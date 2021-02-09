تشريح جثة شاب قتل علي يد شقيقة بالسلام

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، بتشريح جثة شاب قتل علي يد شقيقة بمنطقة السلام، بسبب دفاعه عن والده، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.كان قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة تلقى بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين داخل شقتهما بمنطقة إسبيكو، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.ودلت التحريات أن المتهم كان يتشاجر مع والده وهم بضربه، فتدخل شقيقه المجني عليه للدفاع عنه، فاستل المتهم مطواة وطعنه في البطن طعنة نافذة أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.