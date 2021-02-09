الكنيسة الكاثوليكية تُطلق أحدث حلقات «كلمة اليوم» (فيديو)
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:42 م
جرجس صفوتطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "الشريعة".
وجاء ذلك تحت شعار:""شَريعةُ فَمِكَ خَيرٌ لي مِن أُلوفِ ذَهَبٍ وفِضَّة" (مزمور119 72)"
https://www.facebook.com/watch/?v=4917324551670926
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "الشريعة".
وجاء ذلك تحت شعار:""شَريعةُ فَمِكَ خَيرٌ لي مِن أُلوفِ ذَهَبٍ وفِضَّة" (مزمور119 72)"
https://www.facebook.com/watch/?v=4917324551670926