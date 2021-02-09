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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

530 وفاة و15019 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:29 م
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 530 حالة وفاة و15019 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوسائل إعلام روسية فإن حصيلة الإصابات اليومية الجديدة هي الأقل منذ 17 أكتوبر.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 77598 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و998216 إصابة.

وتعافى أمس 21795 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى ثلاثة ملايين و493886 حالة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك في".

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