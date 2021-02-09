مصر الأول عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا..تعرف على الأسباب

رغم تأثير فيروس كورونا على أقتصاديات العالم؛ خاصة قطاع السياحة الذي تعرض للإنهيار في كثير من البلدان نتيجة أجواء الحظر الكلي ووقف حركة الطيران ما كبد القطاع خسائر فادحة؛ لكن الحكومة المصرية أتخذت إجراءات داعمة للسياحة كانت بمثابة طوق نجاة، أهمها تقديم تسهيلات مادية لأصحاب الشركات السياحية من خلال قروض ميسرة، كذلك إعادة الفتح مرة أخرى بنسبة إشغال من٢٥٪؜ إلى ٥٠٪؜ في حال الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وعدم ظهور حالات إصابة بالفيروس.هذه الإجراءات التي دعمت قطاع السياحة كان لها التأثير الإيجابي؛ أيضًا ساعدت الإكتشافات الأثرية في الفترة الماضية فى تحويل مصر لوجهه سياحية يقصدها كثير من السياح لتدب الحياة مرة أخرى بالقطاع.وأعلنت مجلة " ترافيل إنسايد" المتخصصة في الشأن السياحي وفق لإستقصاء أجرته فوز مصر بالمركز الأول عالميًا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبًا خلال الفترة الحالية،متفوقة على العديد من المقاصد السياحية كجزر المالديف، جزر الكاريبى وغيرها.ويقول وليد البطوطي مستشار وزير السياحة السابق إن الاستقصاء مؤشرًا إيجابيًا للغاية، يؤكد ثقة السائح السويسرى وجميع السائحين فى المقصد المصرى دون غيره، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز والشواطئ الخلابة والجو المشمس طوال العام وخاصة في مثل هذه الأوقات التى يكون الجو فى أوروبا منخفضًا في درجات الحرارة.وأشار البطوطي إلى أن الأستقصاء قد يجعل منظمي الرحلات يعيدون النظر فى تسويق المنتجات السياحية المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز ثقة السائح فى المقاصد المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة.ويضيف أن مصر من أوائل الدول التي كان لديها جاهزية للموجة الثانية من كورونا، مؤكدًا أن قرارات وزير السياحة بعودة العمل بالفنادق بنسبة إشغال 25% من أفضل القرارات ؛ جميعها إجراءات صحية تساعد على عدم توقف السياحة في مصر ؛ ليأتي هذا التصويت لصالح مصر معززًا لذلك.وأكد أن سفير أى دولة هو العين التي تنقل الأجواء الداخلية فى مصر ومدى الالتزام فى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، موضحًا أن مايتم الأن من السفراء بزيارة منطقة الأهرامات يعزز ذلك المنطق.وتابع البطوطي: فى بداية أزمة كورونا لم تكن تسمح أى دولة لمواطنيها بالسفر والسياحة، مشيرًا إلى أنهم بعد أن وجدوا الأجواء الداخلية لمصر ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية فأصبح تواجدهم ظاهرًا فى كل الشواطئ والشوارع والأماكن العامة.