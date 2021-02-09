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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يقبع عند أدنى مستوى في أسبوع

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:05 م
الدولار
الدولار
وكالات
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يواجه الدولار صعوبات في الارتفاع عن أدنى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء، إذ ينمو قلق المتعاملين بشأن توقعات العملة الأمريكية في مواجهة حزمة تحفيز مالي أمريكي كبيرة.

ودفع المستثمرون الدولار للارتفاع في الأسابيع الأخيرة إذ يتحرك الديمقراطيون سريعا لإقرار حزمة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحها الرئيس جو بايدن، لكن بعض المحللين قالوا إن الإنفاق المالي الكبير مصحوبًا باستمرار سياسة فائقة التيسير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشكلان عاملين معاكسين للعملة الأمريكية.

وبعد أن حاول الصعود في الجلسة السابقة، تراجع الدولار بصفة عامة مقابل نظرائه مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة بلغتها أثناء الليل.

وكان أكبر مستفيد من تراجع الدولار هي بتكوين، التي ارتفعت فوق 48 ألف دولار، مستندة إلى زيادة تقارب 20 بالمئة سجلتها أثناء الليل بعد أن أعلنت تسلا عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 90.73 في التعاملات المبكرة في لندن، بعد أن انخفض إلى 90.603 للمرة الأولى منذ أول فبراير.

وتسببت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للتوقعات صادرة يوم الجمعة، في تقويض ارتفاع استمر أسبوعين دفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين عند 91.6.

وصعد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.20775 دولار اليوم، مرتفعا من أدنى مستوى في شهرين عند 1.9520 دولار والذي لامسه يوم الجمعة.

وعاد الجنيه الإسترليني لبلوغ أعلى مستوياته منذ مايو 2018، ليصعد إلى 1.3784 دولار في آسيا. وفي أحدث تداولات، ارتفع 0.3 بالمئة إلى 1.3774 دولار.

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