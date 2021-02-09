الكنيسة: معظم الناس نائمون ولا يفهمون معنى الوجود البشري

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «أقوال مضيئة».وجاءت الحلقة الأحدث للحملة، والتي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن «الروحانية».وقالت الكنيسة في الحلقة: «الروحانية تعني الاستيقاظ فمعظم الناس نائمون على الرغم من انهم لايدركون ذلك لقد ولدوا نائمين ويعيشون نائمين يتزوجون داخل نومهم ولا يستيقظون مطلقا.. أنهم لا يتفهمون روعة ذلك الشئ الذي ندعوه الوجود البشري».