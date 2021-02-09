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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:14 م
نفق بشمال الهند
نفق بشمال الهند
وكالات
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يقوم عمال الإنقاذ بعملية بحث عن ما يصل إلى 167 شخصا مفقودين في شمال الهند بعد أن تسبب سقوط جزء من نهر جليدي في أحد الأنهار بسبب فيضان عارم أودى بحياة 31 شخصا، على الأقل.

وجرفت مياه الفيضانات أجزاء من محطتين للطاقة الكهرومائية، وعددا من الطرق والجسور، صباح أمس الأول الأحد، في منطقة تشامولي بولاية أوترخاند في جبال الهيمالايا الغربية.

وقال قائد شرطة الولاية، أشوك كومار، إن مروحيات عسكرية تجري عمليات مسح جوي، في حين تجوب فرق من قوات الاستجابة للكوارث والشرطة والقوات شبه النظامية، المسالك الضيقة، والوديان بحثا عن ناجين.

وينصب التركيز الرئيسي لجهود الإنقاذ على نفق بطول 5ر2 كيلومتر في موقع محطتي الطاقة الكهرومائية حيث انقطع الاتصال مع 35 عاملا به منذ وقوع الكارثة.

يشار إلى أن ولاية أوترخاند حساسة من الناحية البيئية وهي معرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية. وبدأ الخبراء في إجراء أبحاث بشأن سبب انهيار النهر الجليدي، في حين ألقى علماء البيئة باللوم في الكارثة على أنشطة البناء المتفشية والتغير المناخي الذي أضعف النهر الجليدي.

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