محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمصانع أسيوط للأسمدة التابع للشركة المالية والصناعية المصرية "شركة مساهمة مصرية" للاطمئنان على سير العمل وبحث سبل تطوير المصنع ومدى كفاءة المعدات الموجودة بداخل ومتابعة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية اللازمة.رافقه خلال الزيارة، الكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع المصانع واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ورؤساء ومديرى الوحدات بالمصنع.حيث تم تفقد خطوط الإنتاج ومراحل سير العمل بالمصنع، والدور الذي يقوم به في إنتاج السماد بأنواعه المختلفة منذ انشائه ليكون أحد فروع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية EFIC (كفر الزيات، أسيوط، السويس)؛ كذلك الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في إطار الالتزام البيئي حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصنع.واستعرض رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة الطاقة الإنتاجية للمصنع والذي يتميز في انتاج السماد السوبر فوسفات الاحادي الناعم ويصل إلى 300 ألف طن سنويًا لافتًا إلى تصدير إنتاج السماد المحبب ذو الجودة العالية إلى خارج البلاد خاصة لدول البرازيل والارجنتين وبعض الدول الأوروبية والآسيوية مشيرًا إلى الحرص على المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع فضلًا عن التعاون العلمي المشترك مع جامعة أسيوط والمراكز البحثية داخل الجامعة مع تمويل العديد من المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمرات البيئية بالاضافة إلى تدريب مجموعات من طلاب جامعة أسيوط في التخصصات المختلفة من كليات العلوم والهندسة والتجارة في الإجازات الصيفية.كما استمع المحافظ إلى شرح لخطوات العمل التي تم تنفيذها للتحسين البيئي المستمر للمصانع وذلك بإنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط انتاج السماد الناعم والمحبب من خلال إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية في إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة وهو ما سيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئي على مداخل وحدات الانتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بجهاز شئون البيئة.