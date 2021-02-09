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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق المرحلة الثانية من «أماني دوت كوم» لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:01 م
حماية الأطفال من
حماية الأطفال من مخاطر الانترنت
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يحمل على عاتقه ضرورة إنهاء العنف ضد الأطفال ولا سيما المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال استخدامهم للإنترنت، ومن كافة التهديدات التي قد تلاحقهم فضلا عن التعرض لمحتوى ضار، وذلك في ظل احتياج التكنولوجيا لحياتنا والظروف التي فرضتها جائحة كورونا، الأمر الذي جعل تواجدهم على الإنترنت خطرًا يداهم حياتهم في بعض الأحيان وذلك مع ازدياد أعداد المستخدمين من الأطفال. لذا يتعهد المجلس بمواصلة العمل على زيادة الوعي بحماية أطفالنا من كافة أشكال العنف التي قد يتعرضون لها.

وأضافت أن المرحلة الثانية من حملة "أماني دوت كوم" تستهدف توعية الأهالي ومقدمي الرعاية والأطفال بشكل مباشر على كيفية التواجد الآمن على الإنترنت فضلا عن المخاطر التي قد يواجهونها وكيفية التواصل معنا لتقديم المساندة والدعم، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل فريق من الأطفال ليكونوا "سفراء للحملة" لتدريبهم على مبادئ الاستخدام الآمن للإنترنت وأساسيات الحماية، وسيتولى هؤلاء الأطفال مهام نقل خبراتهم وتدريب أقرانهم في مجتمعهم لضمان الوصول لأكبر عدد من المستهدفين من الأطفال.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من حملة "أماني دوت كوم" في أكتوبر الماضي بالتعاون مع يونيسيف وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وقد استهدفت تلك المرحلة التوعية بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت وخاصة مخاطر الألعاب الإلكترونية وقد وصلت رسائل الحملة لأكثر من 23 مليون شخص من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. لافتة إلى أن المرحلة الثالثة من هذه الحملة ستكون من خلال العمل الميداني وندوات التوعية المباشرة للأهالي والأسر والأطفال حال تسمح الظروف بذلك.

وقالت إن المجلس يقدم آليات دعم للأهالي والأطفال ومقدمي الرعاية من خلال التواصل المباشر عبر آلياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000، وتطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، ومن خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنطلق حملة "أماني دوت كوم"، اليوم على المنصات الرقمية لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، يونيسيف، حيث يتوفر محتوى تثقيفي زاخر بالمعلومات حول تعزيز حماية الأطفال عبر الإنترنت.

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