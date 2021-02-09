أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني

تحتضن قاعة زياد بكير بدار الأوبرا٬ في الخامسة من مساء الأربعاء 17 فبراير الجاري٬ معرض فني بعنوان "أطفال وشباب برنا آرت وتحدي الكورونا".وقالت الفنانة سماح عزيز حنا مديرة الأكاديمية والتي تتولى التدريس والتدريب٬ في تصريحات خاصة لـ-"الدستور" إن الأكاديمية بدأت نشاطها منذ خمس سنوات٬ لرعاية الموهوبين من الأطفال والشباب، مشيرة إلي أن الدراسة عن طريق كورسات أونلاين٬ وتقبل الأطفال من سن الخامسة.يضم المعرض رسومات وأعمال أطفال وشباب الدارسين التي تم أنجزت طوال فترة الحظر علي خلفية وباء كورونا المستجد.وتابعت: رغم جائحة كورونا خرج تحدي أطفال برنا آرت بمعرض به لمسات إبداعية من أناملهم الصغيرة يعد الثامن٬ فقد سبقه سبعة معارض.واختتمت: الجديد لدي برنا آرت مشاركة بعض الأطفال الذين تعلموا عن طريق الأونلاين٬ وسيكون لهم نصيب من المشاركة.يفتتح المعرض د. عماد لمعي أستاذ قسم التصوير بكلية التربية الفنية بالزمالك٬ ود.فينوس فؤاد وكيل مستشارة وزارة الثقافة ود.إيمان الشامي رئيسة أكاديمية الدراسات المتطورة٬ ودكتور علا يوسف أستاذ قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة.