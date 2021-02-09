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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بالبحيرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:59 ص
مخبز
مخبز
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود المبذولة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق وتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم، وتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري حملات مكثفة على المخابز والأسواق، أسفرت عن تحرير 30 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين، وضبط 2 صاحب مصنع لعمل المخللات بدون ترخيص، وتم التحفظ على عدد 45 برميل مخللات يزن الواحد 150 كجم متغيره الصفات الطبيعيه في اللون والرائحة والملمس بعدد 20 برميل، وكذا 25 برميل بدون بيانات، وتحرير عدد 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات تجارية بدائرة مركز شرطة شبراخيت.

كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز لأحد المستودعات بناحية كوم حماده، وضبط 100 كرتونة خل 100×12 زجاجة مجهولة المصدر بدون أي علامات وبيانات تجارية، وضبط عدد 11 باكته زيت تموينى11×12 زجاجة وكذلك 11 باكته سكر تموين 20 كجم تجميع سلع تموينية فى أحد المخازن بقصد التربح بنها وبيعها في السوق السوداء، تحرير محضر غلق لأحد التجار التمونين لغلقه المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتحرير 16 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة من المحلات التجارية بناحية كفر الدوار.

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