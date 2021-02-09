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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديس مارون الناسك

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:59 ص
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس مارون الناسك.

قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه وُلِدَ نحو سنة 350م، في شمال سوريا في مدينة (كفر نابو) وفي عام 398م هجرَ مارون الحياة العامّة واعتزل في كالوتا قضي أيامه ولياليه في العراء بالصوم والصلاة والتقشّف متنسكا، كان لديه موهبة الشفاء.

وأضاف:"وفي عام410م توفي القدّيس مارون فقامت معركة عنيفة بين السكّان المجاورين للاستيلاء على جثمانه، وفي 452 شيَّد الامبراطور البيزنطيّ مرقيانوس ديرًا بجوار بلدة تكريمًا لهذا القدّيس، وقد تمّ نقل ذخائر هامة القديس مارون من إيطاليا إلى لبنان العام 1999م، بناءً على طلب من البطريركيّة المارونيّة، ومنح البابا غفرانًا كاملًا، لكل من يمارس سر الاعتراف وسر الإفخارستيا يوم 9 فبراير من كل عام".

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