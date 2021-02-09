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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اللجنة النقابية بـ«المالية» تناقش القانون الجديد مع رئيس «عاملة البرلمان»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:58 ص
المالية
المالية
دعاء جابر
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احتفلت اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية برئاسة خالد الصياد، بالنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بمناسبة تعيينه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عضوا بمجلس النواب.

وقال خالد الصياد رئيس اللجنة النقابية، إن الاحتفال شهد مناقشة بين الحاضرين وأعضاء البرلمان الحاضرين حول دور العاملين بوزارة المالية في الحفاظ على المال العام ودورهم الرقابي قبل الصرف، وكذلك مناقشة كافة المشاكل والمعوقات والمسؤوليات الواقعة على ممثلي المالية والطموحات التى يسعى إليها أبناء الوزارة فى ظل تطبيق منظومة العمل المميكنة الجديدة للدولة بما يتناسب مع حجم التكليفات التى تقع على عاتق ممثلى وزارة المالية.

وتطرق الحديث أيضا إلى ضرورة إضافة مادة في قانون المالية الموحد الجديد لتحديد حافز للعاملين ومناقشة وإضافة تحديث وتعديل المادة 62 بالقانون من أجل حماية ممثلى المالية، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للقيام بأعمالهم على الوجه الأمثل.

وقال الصياد، إن النواب أبدوا ترحيبهم واستعدادهم التام للدعم والمساندة عند مناقشة القانون الجديد داخل جلسات المجلس الفترة القادمة.

وكذلك تم طرح مشاكل ومطالب ذوي الاحتياجات الخاصة من الزملاء العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات المالية للحفاظ على حقوقهم التى يكفلها القانون.

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