الأب بولس ساتي يرحب بزيارة البابا فرنسيس للعراق
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:56 ص
جرجس صفوتطباعة
قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه من المقرر أن يزور البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان الكنيسة الكلدانية العراقية يوم 5 من مارس المقبل، في زيارة تستغرق 3 ايام متصلة.
ورحب الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالزيارة قائلا:"أهلًا وسهلًا بقداسة البابا فرنسيس في العراق بلاد الرافدين، مهد الحضارات وموطن إبراهيم في أور الكلدانيين".
ورحب الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالزيارة قائلا:"أهلًا وسهلًا بقداسة البابا فرنسيس في العراق بلاد الرافدين، مهد الحضارات وموطن إبراهيم في أور الكلدانيين".