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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خبيرة تجميل أردنية تبهر«السوشيال ميديا» بتقمص شخصيات عالمية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:55 ص
آلاء بليحة
آلاء بليحة
وكالات
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حققت الأردنية الشابة آلاء بليحة،خلال أشهر قليلة شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي في بلدها، بفضل مقاطع طريفة تابعها الآلاف تظهر قدرتها على تعديل مظهرها وملامح وجهها، لتقمص مشاهير عرب وأجانب.

ولمواجهة الملل خلال فترات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، سخّرت آلاء،27 عاما، موهبتها في فيديوهات استخدمت فيها مساحيق التبرّج لإعادة تشكيل ملامح وجهها، ووقد درست الشابة الفنون البصرية في الجامعة الأردنية وعملت لفترة خبيرة للتجميل في البحرين قبل أن تضطر للعودة إلى بلادها بعدما فقدت عملها بسبب الجائحة.

وفي مسكنها في أحد مباني حي جبيهة شمال العاصمة عمّان، حيث تقطن مع أمها وشقيقها الأصغر، لا تحتاج الفتاة العشرينية سوى لقليل من مستحضرات التجميل، والشعر المستعار والعدسات الملونة لتتقمص شخصية نجمة هوليوودية أو ملكة أو رئيس دولة.

وقلدت حتى الآن عشرات الشخصيات منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والممثلة أنجلينا جولي، وملك البوب مايكل جاكسون، ولاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقول آلاء لوكالة فرانس برس، من غرفتها المليئة بالفرش ومستحضرات التجميل والملابس والأكسسوارات، "بسبب الإغلاق وساعات الفراغ الطويلة، قررت أن أقوم بأمر لطالما أحببته منذ صغري وهو تقمص الشخصيات، موضحة أنهبسبب الضجر والملل والضغوطات النفسية التي كان يعاني منها الجميع عند بدء الجائحة، قررت اختيار شخصيات كوميدية من أجل إدخال السعادة والبهجة في قلوب الناس".

وتشير الفتاة إلى أنها خلال وضعها المساحيق لتقليد شخصية ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، البالغة 95 عاما، "قررت تقليد شخصيات عالمية ووضعها على صفحتي في "إنستجرام" لأرى رد فعل الناس، ففوجئت بردود أفعال إيجابية وتشجيع الناس".

وقد استقطبت بهذه الفيديوهات اهتمام الكثيرين، وبات لديها حوالى 30 ألف متابع على "تيك توك" و24 ألفا على "إنستغرام".

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