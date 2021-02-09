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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق على فرض رسمًا لإنشاء وتطوير منظومة النقل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:51 ص
حنفي جبالي
حنفي جبالي
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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي استحداث مادة 51 مكررًا بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والتي فرضت رسميًا يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

ويقصد بمنظومة النقل الذكي، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

ووفقا للمادة التي وافق عليها مجلس النواب، فأنه لا يسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت على إيلوله حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

ورفضت الجلسة اقتراح النائب أحمد الألفي بحذف الفقرة الأخيرة والتي تقضي بإيلوله حصيله الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، كما رفضت اقتراح بعض النواب ومنهم محمود البرعي بأن يكون زيادة الرسم 3 أمثال من أصل قيمة الرسوم، وأخري بخفضه منهم النائب سليمان وهدان وهاني أباظة وذلك لعدم تحميل المواطن مزيد من الاعباء، إلا أن النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أيد ما نص عليه مشروع القانون الوارد من اللجنة لا سيما والحاجة إلي تحديث منظومة النقل، وفي ظل جائحة كورونا التي ألقت باعباء علي الحالة الاقتصادية، نحتاج إلى التعديل.

وقال «الطماوي»: «إننا لا نرغب في أي نجري تعديل كل فترة، حيث أصبح لدينا غابة تشريعية، وواجب التطور الزمني يقتضي الموافقة على النص».

كما أيد المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، النص الوارد من اللجنة بتأكيده أن القانون وضع حد أدني وأقصي أمام الجهه الإدارية لا تستطيع الزياده عنه.

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