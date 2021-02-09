طرح مناقصة لتنفيذ شبكة كهرباء سوهاج الجديدة

خاطبت الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ محطات الكهرباء، لتنفيذ مشروع شبكة كهرباء بمنطقة إسكان العمارات بالحي الثاني بمدينة سوهاج، أحدي المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بعد سحب الأعمال من شركة إيلجيكت المسحوب منها المناقصة.وأوضح مقاولي التشييد والبناء، في بيان اليوم الثلاثاء، أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 70 الف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.وأضاف أنة يتم الحصول علي كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الخميس الموافق 4 مارس المقبل، وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الخميس الموافق 18 مارس المقبل.ونوه الاتحاد بأن الفئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الخامسة أعمال الكهروميكانيكية والالكترونية للمنشات والمصانع والمباني العامة، لافتًا إلى أن سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق وبحث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.