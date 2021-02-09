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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» توضح مكونات زيت الميرون المقدس (فيديو)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:16 م
القس بولس حليم،
القس بولس حليم،
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الختم المقدس"، ووجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن مكونات زيت الميرون.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أكدت على لسان متحدثها الرسمي، عن موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال "حليم" إنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفا وهذه هي المرة الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها إتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس.

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال، سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال، أسقف بني سويف.

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