بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 3.97 مليون والوفيات 113 ألف و14

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 97ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 113 ألف و.14 وتعافى من المرض عشرة آلاف و323 من المصابين حتى الآن.وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.