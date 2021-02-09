«زويل بني سويف» ينافس ألماني وبرازيلي على جائزة ستيفن هوكينج (فيديو)

وأوضح أنه تم اختياره ضمن أفضل 50 شخصية عربية مؤثرة بالوطن العربي من المنظمة العربية لفض المنازعات بهيئة سفراء العرب جامعة الدول العربية، وتم تكريمه بالمؤتمر العاشر بشرم الشيخ وذلك بعد تأهيله للتصفيات النهائية لجائزة ستيفن هوكينج، وقمت بالمشاركة في أكثر من 100 مؤتمر ومعرض ومسابقة علمية دوليا ومحليا وحصل علي العديد من المراكز والجوائز الخاصة من أهمها جائزة RICOH الأمريكية والتي تمنح لافضل ثلاثة ابحاث في مجال التنمية المستدامة علي مستوي العالم. جائزة التميز العلمي من وزير التعليم العالي ورئيس أكاديمية البحث العلمي عام 2017.

قال أحمد عبد التواب الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بجامعة الفيوم والشهير بزويل بنى سويف والباحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة والعلوم الأساسية إنه ينافس للفوز بجائرة ستيفن هوكينج هي جائزة سنوية، والتي تمنح من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بعد وفاة عالم الفيزياء ستيفن هوكينج وتقديرا له وطبقا لوصيته.وأكد زويل بنى سويف لـ "الدستور" أن شارك في المسابقة وهى جائرة سنوية لأفضل الاسهامات العلمية والتي تقدر قيمتها مليون دولار وميدالية ذهبية لستيفن هوكينج وشهادة حيث شارك في المسابقة من ضمن 20 ألف بحث على مستوى العالم وبمشاركة 200 دولة حتى وصل إلى التصفيات النهائية والتي أعلنت دولة الإمارات بشهر أغسطس السابق وفي انتظار النتيجة النهائية حيث المنافسة مع أستاذ الكيمياء بجامعة هامبورغ الألمانية والآخر باحث من البرازيل.وأضاف عبد التواب أنه يُعتبر أول مصري وعربي يتأهل للتصفيات النهائية للجائزة علي مستوي العالم.