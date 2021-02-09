سفر ووصول 15586 راكب بمطار القاهرة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الثلاثاء، 173 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل ما يقرب من 15586 راكب بمختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم.ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي 8202 راكب بمختلف الجنسيات عبر 89 رحلة دولية وداخلية، بينما سيغادر 7366 راكب على متن 84 رحلة دولية وداخلية.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير كلافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الإتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.