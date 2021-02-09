ضبط أسماك ودواجن فاسدة بدمياط وتحرير 16 محضرا

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بالاشتراك مع مكتب تموين رأس البر ومكتب الصحة ومديرية الطب البيطري للمرور على الأسواق ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها.أسفرت الحملة عن تحرير محضري غش تجاري وتم ضبط كميات من الدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي طبقًا لتقرير الطب البيطري، و٨ محاضر شهادة صحية وعدد ٦ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع ومحضر لمخالفة اشتراطات النظافة ومحضر نقص وزن للخبز البلدي المدعوم.كما قامت الحملة بإعدام عدد ٢٧٥ كيس من المقرمشات وعدد ٢ لتر لبن لانتهاء صلاحيتهم بالإضافة لسحب عدد ١١ عينة من عدد من محلات السوبرماركت والحلويات وإرسالها للفحص بالمعامل المشتركة بدمياط.