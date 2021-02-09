7761 إصابة بكورونا في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، تسجيل 7761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة - في بيانها الذي أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 700 ألف حالة، تعافي منهم 623 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5192 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، بينما هناك 1088 حالة خطرة و306 حالات تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم أن نحو 3 ملايين ونصف المليون تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في إسرائيل، بينما تلقى مليونان و157 ألفا الجرعة الثانية.