«الطماوي»: مشروع قانون المرور يغطي أمورا تتعلق بالأمن القومي

أكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تسجيل المخالفات المرورية بصورة إلكترونية، في تعديلات قانون المرور، يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على العنصر البشرىوأشار الطماوي إلى أن ذلك سوف يساعد في رصد الحركة في كافة الطرق، وخاصة بعد التوسع بها خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكد أن مشروع القانون يغطي بعض الأمور التي تتعلق بالأمن القومي، حيث سيساهم في دحر باقي قوى الإرهاب التي يمكن أن تتحرك من مكان لمكان عبر الطرق السريعة.ووجه الطماوي الشكر للجنة الدفاع والأمن القومي على إعداد التقرير حول التعديلات، وللمقرر على عرض ملخص المشروع، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية على التعديلات المقترحة.