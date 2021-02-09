جدل حول قانون المرور.. نائب: يواكب التطور.. وآخر: أطالب بإرجائه

أعلن نواب عن موافقتهم على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقال النائب إيهاب الطماوي إن مشروع القانون سيكون له أثر مهم جدا في العمل على حماية الأمن القومي المصري وسيعمل على دحر البقية الباقية من الجماعات الإرهابية وطالب النائب بالموافقة على مشروع القانون مؤكدا أنه سيمثل نقلة نوعية كبيرة للمواطن المصري.وقال النائب هشام الحصري إن مشروع القانون يتوافق مع الدستور وسيكون له أثر إيجابي للمواطن المصري وطالب النائبان زملاءهما من النواب بالموافقة على مشروع القانون جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي ولخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973بشان قانون المرور من حيث المبدأ.ومن جانبه قال النائب هاني أباظة إن مشروع القانون جيد ولكن الوقت غير مناسب لإقرار هذا القانون خاصة أن الطرق لا تتحمل تنفيذ هذا القانون والبيئة غير مواتية لإقرار هذا القانون ومن جانبه توافق معه النائب عاطف المغاوري وطالب بإرجاء مشروع القانون لتهيئة البيئة المواتية للموافقة علي مشروع القانون جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والامن القومي ولخطة والموازنة بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور من حيث المبدأ.