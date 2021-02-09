كارن وازن: تعرضت للتنمر فدشنت علامة خاصة للنظارات

كشفت عارضة الأزياء اللبنانية، كارن وازن، انها كانت تتعرض لكثير من التنمر، ونشرت فيديو قصير، يحكي تجربتها القاسية، عبر حسابها الرسمي على انستجرام.وكتبت "كارن" عبر الفيديو: "لما كنت صغيرة،تعرضت للتنمر فى المدرسة، بسبب عيوني الواسعة" مضيفة: "لما كبرت تقبلت حالي، وعرفت انها عيوني تميزني".وفى السنوات الأخيرة، تغلبت على التنمر، أقدمت على تدشين علامتها الخاصة فى النظارات الشمسية، واصفة شعورها: "بحس براحة وثقة".وتحظى كارن بمتابعة أكثر من ٥ ملايين مستخدم، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، فقد استطاعت حفر أسمها بين أشهر عارضات الأزياء، وصانعي الموضة في العالم، نجد إطلالاتها تزين أسابيع الموضة بباريس ونيويورك.دائما ما تخطف إطلالات "كارين وازن" الأنظار، فهى أيضًا أم لثلاثة أطفال، جورج الأكبر، وكارلي وكاي هم التوأم الأصغر، وتفضل مشاركة جمهورها تجربتها فى الأمومة، وحياة أسرتها السعيدة، عبر حسابها على انستجرام فتثير حب وإعجاب كثيرين من المتابعين.وكتبت عدد من مجلات الموضة عن "كارن وازن" أنها أيقونة فى عالم الأزياء، قادرة على القيام بكل ذلك من خلال الموازنة بين ثلاثة أطفال، والبقاء في قمة عالم الموضة، وامتلاكها لعلامة نظارات خاصة بها، والذهاب دائمًا إلى باريس والمشاركة في أسبوع الموضة بنيويورك.