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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اخماد حريق بالبرلمان التركي بأنقرة استمر ساعتين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:41 ص
حريق بالبرلمان التركي
حريق بالبرلمان التركي
أمينة ذكى
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اندلع حريق في البرلمان التركي صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الموجودين داخل مقر البرلمان التركي في أنقرة، حيث تداولت وسائل الإعلام المحلية في تركيا، صورا للحادث، حيث وقع الحريق في الحديقة الملحقة بمطعم البرلمان التركي، وفقا لما نقلته صحيفة «سوزجو».

ووفقا لصحيفة «سوزجو»، فقد نشب الحريق في مدخنة مطعم البرلمان التركي وامتد إلى الحديقة الملحقة بالمطعم، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تدخلت بشكل سريع لإخماد الحريق.

وأفادت الصحيفة بأن المارة شاهدوا تصاعد كثيف للدخان من تلك الحرائق، وظلت بعد إخماد النيران لفترة تمتد إلى ساعتين، حتى أكدت وسائل الإعلام التركية، أن فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران حتى هدأ الدخان.

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