رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:46 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي ولخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة.

وقال النائب هاني أباظة إن مشروع القانون جيد ولكن الوقت غير مناسب لإقرار هذا القانون خاصة وأن الطرق لا تتحمل تنفيذ هذا القانون والبيئة غير مواتية لإقرار هذا القانون ومن جانبه توافق معه النائب عاطف المغاوري وطالب بإرجاء مشروع القانون لتهيئة البيئة المواتية للموافقة على مشروع القانون.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي ولخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور من حيث المبدأ.

موضوعات متعلقة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 106.5 مليون

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

فلكي: انتهاء موسم «الشبط» ودخول «العقارب» آخر فترات البرودة

انهيار ثلجي يقتل متسلق جبال إيطاليًا شهيرًا

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي