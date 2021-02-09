«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي ولخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة.وقال النائب هاني أباظة إن مشروع القانون جيد ولكن الوقت غير مناسب لإقرار هذا القانون خاصة وأن الطرق لا تتحمل تنفيذ هذا القانون والبيئة غير مواتية لإقرار هذا القانون ومن جانبه توافق معه النائب عاطف المغاوري وطالب بإرجاء مشروع القانون لتهيئة البيئة المواتية للموافقة على مشروع القانون.جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي ولخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور من حيث المبدأ.