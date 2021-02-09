«جبالي» يطالب النواب بالاختصار والالتزام بالقواعد

طالب المستشار حنفي جبالي ارئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بالمناقشة أثناء مناقشة مشروع القانون.وقال جبالي للأعضاء إنه سيسمح لنائبين من المؤيدين لمشروع القانون ومثلهما من المعارضين بالحديث، ثم سننتقل إلى مناقشة المواد ولن أسمح لأي نائب بالحديث إلا من يكون له تعديلات على المواد ويكون قد قدم طلبا كتابة بالتعديلات قبلها بـ 24 ساعة على الأقل، ولن أسمح برفع الأيدي لطلب الكلمة أو كتابة طلب للأمين العام بطلب الكلمة خلال انعقاد الجلسة وعلى من يتحدث الدخول في صلب التعديل دون تفاصيل أو روايات أو غير ذلك.جاء ذلك خلال عرض مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي ولخطة والموازنة بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور.