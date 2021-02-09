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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 207 منشآت في سوهاج خلال يناير

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:38 ص
التفتيش على منشآت
التفتيش على منشآت
دعاء جابر
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قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إن المديرية صرفت خلال شهر يناير الماضي، 230 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ92 عاملا منهم 110 آلاف جنيه منح مواليد لـ 55 عاملا، و42 ألف جنيه لـ 14 عاملا منحة زواج، و78 ألف جنيه منحة وفاة لـ 23 عمالا.

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ557 عاملا بإجمالى 92 ألفًا و163 جنيه، واستخراج شهادات أمان لـ 12 عاملًا بواقع 6 آلاف جنيه، فضلًا عن تسجيل 181 عاملًا جديدًا بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 617 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 8 شكاوى، تم تسوية شكوى واحدة منها، وإحالة 2 شكوى للقضاء، وتبقي 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 207 منشآت، وإعادة التفتيش على 413 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 79 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لــ 141 منشأة أخري لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها، فضلًا عن بحث 9 شكاوى ومنح 7 تراخيص.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 693 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

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