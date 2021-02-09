«وحي الكتاب المقدس» أحدث رسائل رئيس الكنيسة الانجيلية (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الإنجيلية في مصر، حلقة جديدة من حملة «الرسالة الأسبوعية لرئيس الطائفة الإنجيلية في مصر» للدكتور القس أندريه زكي، وجاءت الحلقة الاحدث تحت شعار وحي الكتاب المقدس.وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في الحلقة:""نحن نؤمن أن الوحي الكتابي هو وحي المعنى واللفظ، ومن المستحيل الفصل بين المعنى واللفظ، كما كان السيد المسيح يؤكد دائمًا على أن كل أسفار العهد القديم هي كلمة الله".