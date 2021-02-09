رئيس البرلمان: الدور التشريعي يتطلب التدقيق في كل حرف وكل صياغة

وجه رئيس البرلمان المستشارحنفي جبالي رسالة لنواب البرلمان وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: "الآن نمارس دورا تشريعيا وليس رقابيا" وأضاف: "الدور التشريعي يتطلب الدقة في كل حرف وكل صياغة وهي ليست بيانات وزراء وتعقبون عليها" واستطرد: "الدور الآن مختلف والتدقيق ضرورة في مجال الرقابة التشريعية والدقة البالغة.جاء ذلك خلال جلسة البرلمان المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.