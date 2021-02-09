وزير الخارجية القطري في بيروت لعرض مبادرة حوار بين الأطراف اللبنانية

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكان في استقباله على أرض المطار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، سفير دولة قطر في لبنان محمد حسن الجابر ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي.ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر أن "الجانب القطري لن يعلن عن مبادرة لجمع الأطراف اللبنانية على طاولة حوار في الدوحة، إلا بعد موافقة كل الأطراف اللبنانية على المشاركة في الحوار"، مشيرة إلى "تلقي الجانب القطري موافقة مبدئية من أغلبية القوى السياسية اللبنانية، لاسيما حزب الله وفريق الرئيس ميشال عون".