إزالة 16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز"حوش عيسى- الدلنجات - دمنهور - ايتاي البارود - أبو حمص "عن إزالة 16 حالة تعدى على مساحة 4290 م٢ عبارة عن:- 9 حالات على أراضي ملك هيئة الأثار وحرم الطرق بمساحة 3590 متر بنطاق قرية ابوالشقاف بحوش عيسى عبارة أسوار بالطوب الأبيض وأحواض مائية ومغاسل سيارات مخالفة بمجري خرسانية،وإزالة عدد 4 حالات تعدي بمساحة 700 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن أسوار طوليه وعرضية ومباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.كما تم تنفيذ قرار ايقاف أعمال وفك شدة خشبية لدور سادس علوى مخالف بأرض الحوفى بدمنهور،و إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية جبارس التابعة لمجلس قرية النبيرة بايتاي البارود وتم التحفظ علي ادوات ومعدات البناء، وإزالة سلم خرساني متعدي على خط التنظيم بعزبه دير امس التابعه لقريه جواد حسني بأبو حمص.