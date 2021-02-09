منهم 12 من ذوي القدرات.. تعيين 441 شابا بسوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 441 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 122 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأضاف سعفان، أن المديرية قامت بتنفيذ 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى: السباكة الصحية، وكهرباء المنازل، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف استفاد منها 89 متدربا، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 671 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 57 محضرًا، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و10 ندوات في مجال عمل الطفل، وندوتان في مجال المفاوضة الجماعية، و5 ندوات في مجال التوعية بالسموم البيضاء، و4 ندوات أخري في مجال زيادة الإنتاج، و3 ندوات بما يخص لوائح نظام العمل والجزاءات، فضلًا عن القيام بـ 2 حملة تفتيشية على عمالة الأطفال.