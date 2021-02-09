جبالي يطالب النواب بالتركيز في كل حرف بمشروع قانون المرور

نبه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس بضرورة التركيز الشديد في ما يتم مناقشته الآن داخل الجلسة العامة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المرور.وقال جبالي للأعضاء نحن الآن نمارس دورا تشريعيا وليس مناقشة بيانات لوزراء الحكومة، وعلى الجميع التركيز الشديد في كل حرف وكل كلمة لأننا نشرع للأمة.جاء ذلك خلال عرض مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والامن القومي ولخطة والموازنة بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور.