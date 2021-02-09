اليونان: تركيا وقبرص الشمالية ينتهكان مبادئ الأمم المتحدة

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أناستاسيادس، في العاصمة لفكوشا: إن تركيا وقبرص الشمالية انتهكتا مبادئ الأمم المتحدة، وأن الدولتين ضد أي حل للصلح وتهدئة الصراع.وأضاف ميتسوتاكيس أن تركيا وقبرص تتبنيان موقفًا ينتهك مبادي الأمم المتحدة، وكذلك مبدأ التفاوض على أسس المساواة، فسبق وقد صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش اوغلو، في بيان أدلي به في نيقوسيا، أن حل القضية القبرصية مازال فاشلًا رغم مرور 52 عامًا على محاولة إيجاد أي حل له، بسبب الجانب اليوناني.ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية الأمم المتحدة، في الأسبوع الأول من مارس المقبل، في الاجتماع التركي اليوناني القبرصي المقرر عقده في نيويورك.