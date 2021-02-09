اعتقال 39 شخصا في تركيا بتهمة «الدعاية الإرهابية»

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء، بأن السلطات اعتقلت 39 شخصًا على الأقل بعد تحقيقات أجريت مع 1264 مستخدمًا لوسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر.ويُشتبه في قيام المعتقلين بنشر دعاية للجماعات التي صنفتها تركيا على أنها منظمات إرهابية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني المحظور، وتنظيم داعش ومنظمة جولن الإرهابية، وهو الاسم الذي تستخدمه تركيا لأتباع الداعية المسلم فتح الله جولن.وغطت تحقيقات السلطات 575 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي.ومساء الاثنين، اعتقلت الشرطة الصحفية عائشة شاهين في منزلها بسبب تغريدة نُشرت خلال احتجاجات الشوارع في اسطنبول في 2 فبراير، حيث تم القبض على شاهين.فيما شهد يوم الأحد اعتقال الطالبة الجامعية بيزا بولداغ بزعم إدارتها حسابًا على تويتر لدعم الاحتجاجات الطلابية في جامعة بوغازيتشي المرموقة في اسطنبول، مع القليل من الأدلة لدعم احتجازها.وفقًا لبيانات الوزارة، واجه 18376 شخصًا إجراءات قضائية بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2018، وتم التحقيق في أكثر من 42400 حساب.من المتوقع أن تتكثف حملة تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التنفيذ الكامل لتغيير في قوانين البلاد التي تنظم الاتصالات عبر الإنترنت والتي أقرها البرلمان العام الماضي.وفقًا للقانون الجديد، فإن المواقع والمنصات التي لديها أكثر من مليون زيارة يومية مطلوبة لتعيين ممثل في تركيا والاحتفاظ ببيانات المستخدم في الخوادم الموجودة على الأراضي التركية.