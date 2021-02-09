رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 39 شخصا في تركيا بتهمة «الدعاية الإرهابية»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:29 ص
اعتقال
اعتقال
أمينة ذكى
طباعة
أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء، بأن السلطات اعتقلت 39 شخصًا على الأقل بعد تحقيقات أجريت مع 1264 مستخدمًا لوسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر.

ويُشتبه في قيام المعتقلين بنشر دعاية للجماعات التي صنفتها تركيا على أنها منظمات إرهابية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني المحظور، وتنظيم داعش ومنظمة جولن الإرهابية، وهو الاسم الذي تستخدمه تركيا لأتباع الداعية المسلم فتح الله جولن.

وغطت تحقيقات السلطات 575 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومساء الاثنين، اعتقلت الشرطة الصحفية عائشة شاهين في منزلها بسبب تغريدة نُشرت خلال احتجاجات الشوارع في اسطنبول في 2 فبراير، حيث تم القبض على شاهين.

فيما شهد يوم الأحد اعتقال الطالبة الجامعية بيزا بولداغ بزعم إدارتها حسابًا على تويتر لدعم الاحتجاجات الطلابية في جامعة بوغازيتشي المرموقة في اسطنبول، مع القليل من الأدلة لدعم احتجازها.

وفقًا لبيانات الوزارة، واجه 18376 شخصًا إجراءات قضائية بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2018، وتم التحقيق في أكثر من 42400 حساب.

من المتوقع أن تتكثف حملة تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التنفيذ الكامل لتغيير في قوانين البلاد التي تنظم الاتصالات عبر الإنترنت والتي أقرها البرلمان العام الماضي.

وفقًا للقانون الجديد، فإن المواقع والمنصات التي لديها أكثر من مليون زيارة يومية مطلوبة لتعيين ممثل في تركيا والاحتفاظ ببيانات المستخدم في الخوادم الموجودة على الأراضي التركية.

موضوعات متعلقة

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

الصور

image description

«سعد» يتفقد وحدة طب الأسرة «أولاد إبراهيم» ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري مسؤول عن واحدة من كل 5 وفيات مبكرة

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي