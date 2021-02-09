تحرير 26 مخالفة لمخابز بالبحيرة

حررت حملة من مديرية تموين البحيرة بالتعاون مع مباحث التموين، 26 مخالفة ضد أصحاب مخابز يتلاعبون فى مواصفات الخبز.ووفقا لبيان إعلامي، استهدفت الحملة عددًا من مراكز المحافظة، وتمكنت من تحرير 26 مخالفة لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وحررت محاضر للمخالفين، وأحيلوا إلى النيابة.وشدّد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.