«الغضبان» و«عصمت» يفتتحان أعمال تجديد محطة الياقوت والمرجان (صور)

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمخافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحي الياقوت والمرجان بمدينة بورفؤاد.جاء ذلك في حضور العميد أيمن خيرى رئيس قطاع بورسعيد واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والشركة.وعقب الافتتاح تفقد محافظ بورسعيد ومرافقوه أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لمحطة الياقوت والمرجان بطاقة تصميمية 4000 م3 يوم والمقامة على مساحة 800 م2 لخدمة القرى السياحية بمدينة بورفؤاد وباعتمادات مالية من محافظة بورسعيد والإشراف الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة.وأشاد اللواء الغضبان محافظ بورسعيد بأعمال الإحلال والتجديد بالمحطة والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.ومن جانبه أوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن أعمال الإحلال والتجديد بمحطة الياقوت والمرجان شملت رفع كفاءة عدد (4) طلمبات رفع رئيسية تصرف الطلمبة الواحدة 55 ل ثانية هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد اللوحات الكهربية وجميع المحابس.وأشار اللواء عبد الحميد عصمت ان تشغيل بالمحطة طبقا لنظم التشغيل القياسية وتطبيق برنامج ال" MASTER" فى تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحى، ضمن توجه الشركة نحو تطبيق أسلوب الإدارة الفنية المستدامة "TSM" لإدارة محطات المياه والصرف الصحى.