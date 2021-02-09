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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يلتقي بمشرف عام متاحف مصر الوسطى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:28 ص
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور أحمد حميدة المشرف العام على متاحف مصر الوسطى، بحضورسعاد فايز مدير عام متحف الآثاربالمحافظة، الدكتورة ماريا لوندي رئيس قسم التربية المتحفية بمتحف آثار بني سويف، لاستعراض الجهود المبذولة للدفع بخطة النهوض بملف الآثار كجزء رئيسي ضمن إستراتيجية وحطة النهوض بالقطاع السياحي.

أكد المحافظ على أن محور النهوض بقطاع الآثار من المحاور الرئيسية للنهوض بالقطاع السياحي ضمن إستراتجية طموحة لمدة 5 سنوات مقبلة، والتي شهدت عددًا من الخطوات الجادة والخروج لحيز التنفيذ، والتي شملت كافة الجوانب، والعمل على استغلال كافة المقومات الأثرية والسياحية والطبيعية بجانب السعى لدعم البنية التحتية وبيئة الأعمال التي تتطلبها نقلة سياحية منشودة.

وناقش المحافظ مقترح إنشاء متحف إقليمي للآثار ببني سويف، لاسيما وأن المحافظة تحتوي على كنوز أثرية وتاريخية شاهدة على كافة العصور بداية من الفرعوني والروماني إلى القبطي وصولًا للعصر الإسلامي، وذلك يؤهلها لتصبح مركزًا أثريًا ورقمًا مهمًا في المعادلة الأثرية والسياحية.

كما تطرق اللقاء لمناقشة الجهود المبذولة لتذليل عقبات استثمار متحف بني سويف ضمن جهود النهوض بالقطاع الأثري والسياحي، وتحقيق أفضل استفادة من أصل من أصول الدولة وإعداد تصور متضمن خطوات عملية لتذليل مشكلاتها والوصول إلى لحلول مناسبة بديلة.

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