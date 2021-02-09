«أولياء أمور مصر» تطلق مبادرة «يلا فسحة» لتجديد نشاط الطلاب

أطلقت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، مبادرة "يلا فسحة"، مشيرة إلى أن الإجازة الأسبوعية (الويك اند) لها أهمية كبيرة، حيث لا يستطيع الإنسان أن يعمل بدون راحة أو ترفيهية.وقالت" الحزاوي" في تصريحات صحفية لها، علينا أن نحدد وقت للراحة والخروج لتجديد النشاط، كما أن أولادنا في حاجة كبيرة لذلك للعودة للمذاكرة بشهيه مفتوحه، مشيره إلى أنه على الآباء مشاركة الأبناء وقت الإجازة، كما أن الإجازة يجب فيها تنظيم الوقت بحيث يكون هناك وقت للترفية من السفر والجلوس على الشاشات الإلكترونية مثل "الكمبيوتر" ووقت لتعلم اللغات وممارسة الهوايات وتشجيع أولادنا على القراءة.وأوضحت أن الوقت الذي تقضيه الأسرة مع الأبناء في الإجازة يتيح لهم استكشاف الطاقة الفكرية والحركية التي ينبغي عليهم تطويرها وتوجيهها الوجه الإيجابية السليمة.وأشارت إلى أن التنزه مع الأبناء يؤدي إلى التقارب الأسري والتعرف على سلوكيات الأبناء وردود أفعالهم المختلفة ويمكننا توجيههم إذا تطلب الأمر، في حين يجد الآباء أن الخروج من المنزل يحتاج لتحضير ميزانية كبيرة مما يشكل عائق ويتم استبدل ذلك الخروج والتنزه بالجلوس في المنزل أو الزيارات العائلية ما يفسد" الويك اند".وطرح ائتلاف أولياء أمور مصر فكرة لمساعدة أولياء الأمور في التعرف على الأماكن التي يمكن الذهاب إليها وتكون غير مكلفة اقتصاديا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المتنزهات التي لا تحتاج إلى ميزانية كبيرة لزيارتها حيث أن تذكرة الدخول أسعارها معقولة ويمكن توفير تكاليف شراء الطعام بتحضير سندوتشات ووجبات خفيفة وقضاء اليوم، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.