فرض رقابة قضائية على المشاركين في تظاهرات جامعة البوسفور

فرضت محكمة الصلح والجزاء التركية اليوم الثلاثاء، رقابة قضائية متفاوتة على 53 شخصا، من بين 61 شخصا اعتقلوا لتنظيمهم وقفة في منطقة قاضي كوي بإسطنبول احتجاجا على تعيين مليح بولو رئيسا لجامعة البسفور بقرار من الرئيس التركي، وفقا لما نقلته وسائل اعلام تركية محلية.وأفادت السلطات التركية: أن النيابة العامة أخلت سبيل 8 آخرين من أصل 61 متهمين بالمشاركة في الاحتجاجات الطلابية، وذلك بعد الحصول على أقوالهم.وكان صباح يوم أمس قد شهد نقل 61 شخصا، من بينهم أوزجه علوان، شقيقة بركين علوان الذي لقي مصرعه خلال احتجاجات حديقة جيزي بارك في 2013.