وزير التموين يوافق على إنشاء مخبز بلدى في قرية الأشراف بأسوان

وافق الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على إنشاء مخبز بلدى لإنتاج العيش المدعم بقرية الأشراف بوادى الصعايدة بإدفو، وهى إحدى قرى مبادرة حياة كريمة الواقعة على بعد 150 كم شمال مدينة أسوان.جاء ذلك بعد تقدم أهالى القرية والقرى المجاورة بهذا المطلب لمحافظ أسوان، والذى تم رفعه لوزير التموين من أجل توفير رغيف العيش المدعم لهم.ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التنمية المستدامة تم تنفيذ العديد من مطالب أهالى القرى المدرجة في المرحلة الأولى، على الرغم من عدم إدراجها ضمن خطة تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بها.