الأجور في اليابان تسجل أكبر تراجع لها منذ 11 عاما

أظهرت بيانات أولية صادرة عن الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن الأجور في البلاد سجلت في شهر ديسمبر من العام الماضي، أكبر تراجع لها على أساس سنوي منذ 11 عاما.ونقلت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية اليوم الثلاثاء عن بيانات وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، أن متوسط الأجور انخفض بنسبة 2ر3 بالمئة، بواقع 546607 ين، وهو أسرع انخفاض له منذ ديسمبر 2009، بعد حدوث الأزمة المالية العالمية.كما انخفضت معدلات العمل الإضافي على أنشطة الشركات الراكدة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. وتم خفض منح المكافآت للعاملين بسبب تدهور أرباح الشركات.