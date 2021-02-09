ضمن «حياة كريمة».. 30% تخفيض على السلع الأساسية ببورسعيد

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مرحلة جديدة لمبادرة "حياة كريمة" لأهالى بورسعيد، تخفيفًا عن كاهل المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا.وأشار ثابت فى بيان له، خلال متابعته فعاليات المبادرة، إلى أن المبادرة تهدف لتوزيع السلع الأساسية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، خاصة السلع التى تشهد زيادة الطلب عليها فى فصل الشتاء مثل أسطوانات البوتاجاز، مؤكدًا أنه يجرى توفيرها بأسعار مخفضة بنسبة 30% دون وجود أى ربح.وأوضح أن ذلك يجرى بالاشتراك مع الشركة العامة لتجارة الجملة، ومصنع البورسعيدية للزيوت جنوب بورسعيد، مؤكدا أن المبادرة ستنطلق مرتين أسبوعيا فى المناطق الأكثر احتياجًا.